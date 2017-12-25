ХК "Донбасс" обыграл "Кременчуг" в заключительной игре года УХЛ

Первый период в целом прошел в равной борьбе: “Кременчуг” больше внимания уделял обороне, однако несколько раз крайне серьезно побеспокоил Богдана Дяченко. Пришлось поработать в рамке и Никите Петленко — особенно старался лучший бомбардир “Донбасса” Илья Коренчук, создавая моменты в равных и неравных составах. Забить в первом периоде Ильи так и не удалось, однако он помог отличиться своему партнеру — Владислав Луговой за минуту до сирены реализовать второй большинство дончан в матче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские Дьяченко назван лучшим вратарем молодежного ЧМ по хоккею

Впрочем, то, что не удалось сделать в первой двадцатиминутке, Коренчук сделал во втором — и опять этот гол пришел в большинстве. В промежутке же между этими голами уместилась клуба имени Виталия Куклы — девятый номер дончан накрутил нескольких “горожан” и отправил игровой снаряд под Никитой Петленко.

В третьем периоде давление дончан на ворота “Кременчуга” продолжилось, и к концу пятой минуты заключительной двадцатиминутки второе звено “Донбасса” трансформировало это давление в гол: Виктор Захаров и Виталий Кукла вывели на ударную позицию Александра Костикова, который забросил четвертый гол дончан, а точку в матче поставил Александр Александров, который также отличился в большинстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Белый Барс” победил “Галицких Львов” в предпоследней игре года УХЛ

“Сегодня была хорошая игра, наша команда старалась и заслуженно победила. Соперники приехали в день игры, и поэтому им могло быть трудновато. Мы столкнулись с небольшими трудностями перед Харьковом, когда свежести не хватало, команду пришлось привести в порядок и за счет этого получили хороший результат — выиграли у “Белого Барса” и “Кременчуга”, — отметил наставник победителей Сергей Витер.

Таким образом, дончане не потеряли ни одного очка за 24 поединка нового сезона УХЛ — 72 пункта. “Кременчуг” с 44 баллами 3-й.

Добавим также, сезон в Лиге возобновится 6 января, когда “Белый Барс” примет “Волков”, а МХК “Динамо” отправится в гости к “Донбасса”.

Напоминаем, в Броварах на ледовой арене “Терминал” состоялся первый поединок национальной сборной команды Украины по хоккею с представителями Казахстана.