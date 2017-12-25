ХК "Донбасс" обыграл "Кременчуг" в заключительной игре года УХЛ

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38541 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 92688 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108855 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 121944 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142369 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159143 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122612 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138656 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189698 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290885 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185996 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41302 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25921 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26073 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12870 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186056 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243022 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444659 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 397973 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482806 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26103 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25952 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41337 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64170 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70391 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

ХК "Донбасс" обыграл "Кременчуг" в заключительной игре года УХЛ

Киев • УНН

 • 10267 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Последний матч в 2017 году ХК “Донбасс” провел на ЛА “Альтаир” против вице-чемпиона прошлого сезона — ХК “Кременчуг”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.

ХК "Донбасс" обыграл "Кременчуг" в заключительной игре года УХЛ

Первый период в целом прошел в равной борьбе: “Кременчуг” больше внимания уделял обороне, однако несколько раз крайне серьезно побеспокоил Богдана Дяченко. Пришлось поработать в рамке и Никите Петленко — особенно старался лучший бомбардир “Донбасса” Илья Коренчук, создавая моменты в равных и неравных составах. Забить в первом периоде Ильи так и не удалось, однако он помог отличиться своему партнеру — Владислав Луговой за минуту до сирены реализовать второй большинство дончан в матче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские Дьяченко назван лучшим вратарем молодежного ЧМ по хоккею

Впрочем, то, что не удалось сделать в первой двадцатиминутке, Коренчук сделал во втором — и опять этот гол пришел в большинстве. В промежутке же между этими голами уместилась клуба имени Виталия Куклы — девятый номер дончан накрутил нескольких “горожан” и отправил игровой снаряд под Никитой Петленко.

В третьем периоде давление дончан на ворота “Кременчуга” продолжилось, и к концу пятой минуты заключительной двадцатиминутки второе звено “Донбасса” трансформировало это давление в гол: Виктор Захаров и Виталий Кукла вывели на ударную позицию Александра Костикова, который забросил четвертый гол дончан, а точку в матче поставил Александр Александров, который также отличился в большинстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Белый Барс” победил “Галицких Львов” в предпоследней игре года УХЛ

“Сегодня была хорошая игра, наша команда старалась и заслуженно победила. Соперники приехали в день игры, и поэтому им могло быть трудновато. Мы столкнулись с небольшими трудностями перед Харьковом, когда свежести не хватало, команду пришлось привести в порядок и за счет этого получили хороший результат — выиграли у “Белого Барса” и “Кременчуга”, — отметил наставник победителей Сергей Витер.

Таким образом, дончане не потеряли ни одного очка за 24 поединка нового сезона УХЛ — 72 пункта. “Кременчуг” с 44 баллами 3-й.

Добавим также, сезон в Лиге возобновится 6 января, когда “Белый Барс” примет “Волков”, а МХК “Динамо” отправится в гости к “Донбасса”.

Напоминаем, в Броварах на ледовой арене “Терминал” состоялся первый поединок национальной сборной команды Украины по хоккею с представителями Казахстана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53