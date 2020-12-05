ХК “Дніпро” розірвав контракт із капітаном та найкращим бомбардиром клубу

“Дніпрян” покинули Денис Макаров і Олексій Зайцев. За обопільною згодою клуб та гравці достроково припинили співпрацю.

Макаров включився в гру на осінньому етапі плей-офф з донеччанами і в 6 іграх за рахунок гарматних кидків від синьої лінії набрав 4 + 1 очко при показнику корисності 10. У 13 турах нового сезону УХЛ, обраний капітаном, закинув 6 шайб і віддав 6 гольових передач (PIM 14) — найкращий бомбардир колективу.

Зайцев, який перейшов з “Кременчука”, в плей-офф набрав 1 + 1. У регулярному чемпіонаті результат був краще — 5 шайб і 15 гольових передач.

Відзначимо, наразі “Дніпро” набрав 13 очок і займає 5-те місце в таблиці УХЛ.