ХК "Дніпро" підсилився російським хокеїстом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Представник УХЛ - "Дніпро", підписав контракт з російським форвардом Олексієм Зайцевим, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Гравець з досвідом виступів у першості ВХЛ (91 матч, 18 шайб, 23 передачі) і чемпіонаті Казахстану (59 матчів, 10 шайб, 14 передач) перейшов в “Кременчук” влітку 2018 року і аж до 21 жовтня 2019 роки грав у команді Олександра Савицького.
У “Кременчуці” Зайцев грав під 10 номером, у “Дніпрі” на його светрі будуть цифри 92.
За підсумками регулярного сезону УХЛ Зайцев увійшов в топ-3 бомбардирів з 51 (10 + 41) очком в 33 матчах і показником корисності +27.
Варто відзначити, що після 4 матчів (4 очка, +2) в “Кременчуці” в сезоні 2019/20 нападник перейшов в клуб із ВХЛ “Єрмак”, а потім — в “Південний Урал”. Всього в ВХЛ Зайцев провів 11 матчів, заробив 3 (2 + 1) очки при показнику корисності “-4”.