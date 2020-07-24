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19 березня, 18:42 • 45702 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 99703 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101133 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116802 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123328 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120255 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155784 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125076 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124776 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123908 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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ХК "Дніпро" підсилився російським хокеїстом

ХК "Дніпро" підсилився російським хокеїстом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Представник УХЛ - "Дніпро", підписав контракт з російським форвардом Олексієм Зайцевим, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Гравець з досвідом виступів у першості ВХЛ (91 матч, 18 шайб, 23 передачі) і чемпіонаті Казахстану (59 матчів, 10 шайб, 14 передач) перейшов в “Кременчук” влітку 2018 року і аж до 21 жовтня 2019 роки грав у команді Олександра Савицького.

У “Кременчуці” Зайцев грав під 10 номером, у “Дніпрі” на його светрі будуть цифри 92.

За підсумками регулярного сезону УХЛ Зайцев увійшов в топ-3 бомбардирів з 51 (10 + 41) очком в 33 матчах і показником корисності +27.

Варто відзначити, що після 4 матчів (4 очка, +2) в “Кременчуці” в сезоні 2019/20 нападник перейшов в клуб із ВХЛ “Єрмак”, а потім — в “Південний Урал”. Всього в ВХЛ Зайцев провів 11 матчів, заробив 3 (2 + 1) очки при показнику корисності “-4”.

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