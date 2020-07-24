ХК "Днепр" усилился российским хоккеистом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Представитель УХЛ - "Днепр" подписал контракт с российским форвардом Алексеем Зайцевым, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Игрок с опытом выступлений в первенстве ВХЛ (91 матч, 18 шайб, 23 передачи) и чемпионате Казахстана (59 матчей, 10 шайб, 14 передач) перешел в “Кременчуг” летом 2018 года и вплоть до 21 октября 2019 годы играл в команде Александра Савицкого.
В “Кременчуге” Зайцев играл под 10 номером, в “Днепре” на его свитере будут цифры 92.
По итогам регулярного сезона УХЛ Зайцев вошел в топ-3 бомбардиров с 51 (10 + 41) очко в 33 матчах и показателем полезности +27.
Стоит отметить, что после 4 матчей (4 очка, 2) в “Кременчуге” в сезоне 2019/20 нападающий перешел в клуб из ВХЛ “Ермак”, а затем — в “Южный Урал”. Всего в ВХЛ Зайцев провел 11 матчей, заработал 3 (2 + 1) очка при показателе полезности “-4”.