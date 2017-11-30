ХК "Анахайм" перервав серію поразок у матчі з одним із лідерів НХЛ

Перемогу "Анахайму" принесли 37 сейвів Джона Гібсона і дубль Антуана Верметта. "Дакс" двічі реалізували більшість, а "Сент-Луїс" не зміг використати жоден із чотирьох шансів при чисельній перевазі. За переможців також шайбу закинув Рой, а у складі "Блюз" дубль в активі Бродзяка.

Зазначимо, що "Блюз" займають 27-е місце по грі в меншості (75,9 відсотки нейтралізації) і дозволяли суперникам реалізувати більшість в 15 матчах сезону з 25.

Зауважимо, що "Сент-Луїс" з 35 очками очолює таблицю Західної конференції, натомість "Дакс" з 26 балами лише 12-ті.

До вашої уваги результати других протистоянь:

"Колорадо" – "Вінніпег" 3:2 (після овертайму);

"Бостон" – "Тампа-Бей" 3:2;

"Монреаль" – "Оттава" 2:1.

Нагадаємо, "Монреаль" перервав виграшну серію "Коламбуса" в НХЛ.