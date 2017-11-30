ХК "Анахайм" прервал серию поражений в матче с одним из лидеров НХЛ

Победу "Анахайма" принесли 37 сейвов Джона Гибсона и дубль Антуана Верметт. "Дакс" дважды реализовали большинство, а "Сент-Луис" не смог использовать ни один из четырех шансов при численном преимуществе. По победителей также шайбу забросил Рой, а в составе "Блюз" дубль в активе Бродзяка.

Отметим, что "Блюз" занимают 27-е место по игре в меньшинстве (75,9 процента нейтрализации) и позволяли соперникам реализовать большинство в 15 матчах сезона с 25.

Заметим, что "Сент-Луис" с 35 очками возглавляет таблицу Западной конференции, а "Дакс" с 26 баллами лишь 12-е.

Вашему вниманию результаты вторых противостояний:

"Колорадо" - "Виннипег" 3:2 (после овертайма);

"Бостон" - "Тампа-Бэй" 3:2;

"Монреаль" - "Оттава" 2:1.

Напомним, "Монреаль" прервал выигрышную серию "Коламбуса" в НХЛ.