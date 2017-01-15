"Хімік" завдав поразки "БІПі" на старті третього кола чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Грою в Южному “Хімік” та “БІПА” стартували в третьому колі баскетбольного чемпіонату України Суперліги Парі-Матч. Про це інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
З початку протистояння чинний чемпіон України захопив лідерство у рахунку. “Хімік” був кращим в перших трьох чвертях (24:15, 20:18, 18:12), тому навіть програна заключна чверть (18:21) не вплинула на підсумковий позитивний рахунок для южненців — 80:66.
Кращим гравцем на паркеті став американський легіонер Джеймс Сміт з “Хіміка”. На рахунку захисника 18 балів, 6 передач та 4 підбирання. 12 очок до активу переможців додав Володимир Конєв, дабл-дабл оформив В’ячеслав Петров 10 + 10. За одеситів 15 очок набрав Кеннет Фандербурк, 14 на рахунку Клима Артамонова.
Нагадаємо, що в турнірній таблиці “Хімік” посідає 2-гу сходинку (36 очок), але має дві гри в запасі над “Будівельником (41). “БІПА” має 32 пункти і займає 5-й рядок.