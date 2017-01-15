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"Химик" нанес поражение "БиПи" на старте третьего круга чемпионата Украины

"Химик" нанес поражение "БиПи" на старте третьего круга чемпионата Украины

Киев • УНН

 • 7230 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Игрой в Южном "Химик" и "БИПА" стартовали в третьем круге баскетбольного чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

С начала противостояния действующий чемпион Украины захватил лидерство в счете. "Химик" был лучшим в первых трех четвертях (24:15, 20:18, 18:12), поэтому даже проигранная заключительная четверть (18:21) не повлияла на итоговый положительный счет для южненцев - 80:66.

Лучшим игроком на паркете стал американский легионер Джеймс Смит из "Химика". На счету защитника 18 баллов, 6 передач и 4 подбора. 12 очков в актив победителей добавил Владимир Конев, дабл-дабл оформил Вячеслав Петров 10 + 10. За одесситов 15 очков набрал Кеннет Фандербурк, 14 на счету Клима Артамонова.

Напомним, что в турнирной таблице "Химик" занимает 2-е место (36 очков), но имеет две игры в запасе над "Будивельником" (41). "БИПА" имеет 32 пункта и занимает 5-ю строчку.

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