"Хімік" завдав другої поразки чинному чемпіону України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Южному місцевий БК “Хімік” прийняв баскетболістів “Черкаських Мавп”, які є володарями крайнього чемпіонського титулу, повідомляє УНН.
“Хімік” після програної стартової чверті 23:27, не залишив черкасцям жодних шансів у другому проміжку та мав вже 10 очок переваги, пішовши на велику перерву. Усі питання були зняті після четвертої чверті в якій господарі наростили перевагу — 93:76.
За переможців 21 бал і 7 підбирань приніс Едвін, 15 + 7 пд додав Павлов, ще 15 в активі Джонса. За “Мавп” 16 очок забив Чумаков, 15 Коуклі, 14 Кольченко, 10 Отверченко.
Додамо також, “Хімік” тепер має 3 звитяги при 2 поразках, а “Черкаські Мавпи” тільки одну звитягу в трьох баталіях.