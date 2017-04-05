"Хімік" в овертаймі обіграв "Дніпро" у першій грі півфіналу ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Перший поєдинок півфінального етапу чемпіонату України з баскетболу Суперліги Парі-Матч між "Хіміком" та "Дніпром" завершився в овертаймі перемогою чинних чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Команди почали гру в не результативній манері. Після половини чверті рахунок був лише 5:3 на користь господарів з Южного. У другому проміжку дніпряни були більш переконливими – 15:23. Проте в заключній чверті "Хімік" зумів наздогнати візаві та перевести гру в додаткову п'ятихвилинку (64:64).
За результату 76:73 у "Дніпра" залишалося 5 секунд на атаку, але остання спроба захисника збірної України Олександра Мішули – кидок зі своєї половини майданчику виявився неточним.
Таким чином "Хімік" повів у серії 1:0, яка триватиме до трьох перемог.
Статистика гравців:
"Хімік": Лав 22 + 12 + 4 передачі, Сміт 16, Сидоров 11, Петров 10 + 7 підбирань, Конєв 9 + 7 підбирань
"Дніпро": Тимофеєнко 23 + 12 підбирань, Міщула 10, Ревзін 10, Загреба 7 + 8 підбирань.
Відзначимо, що наступний матч серії "Хімік" та "Дніпро" проведуть також у Южному. Протистояння відбудеться 7 квітня о 18:00.