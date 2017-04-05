"Химик" в овертайме обыграл "Днепр" в первой игре полуфинала ЧУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Первый поединок полуфинального этапа чемпионата Украины по баскетболу Суперлиги Пари-Матч между "Химиком" и "Днепром" завершился в овертайме победой действующих чемпионов, передает корреспондент УНН.
Команды начали игру в не самой результативной манере. После половины четверти счет был всего 5: 3 в пользу хозяев из Южного. Во втором промежутке днепряне были более убедительными - 15:23. Однако в заключительной четверти "Химик" сумел догнать визави и перевести игру в дополнительную пятиминутку (64:64).
По результату 76:73 у "Днепра" оставалось 5 секунд на атаку, но последняя попытка защитника сборной Украины Александра Мишулы - бросок со своей половины площадки оказался неточным.
Таким образом "Химик" повел в серии 1:0, которая продлится до трех побед.
Статистика игроков:
"Химик": Лав 22 + 12 + 4 передачи, Смит 16, Сидоров 11, Петров 10 + 7 подборов, Конев 9 + 7 подборов
"Днепр": Тимофеенко 23 + 12 подборов, Мищула 10, Ревзин 10 Загреба 7 + 8 подборов.
Отметим, что следующий матч серии "Химик" и "Днепр" проведут также в Южном. Противостояние состоится 7 апреля в 18:00.