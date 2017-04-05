"Химик" в овертайме обыграл "Днепр" в первой игре полуфинала ЧУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46918 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104051 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159962 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118073 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117451 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113075 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154486 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Химик" в овертайме обыграл "Днепр" в первой игре полуфинала ЧУ

"Химик" в овертайме обыграл "Днепр" в первой игре полуфинала ЧУ

Киев  •  УНН

 • 8725 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Первый поединок полуфинального этапа чемпионата Украины по баскетболу Суперлиги Пари-Матч между "Химиком" и "Днепром" завершился в овертайме победой действующих чемпионов, передает корреспондент УНН.

Команды начали игру в не самой результативной манере. После половины четверти счет был всего 5: 3 в пользу хозяев из Южного. Во втором промежутке днепряне были более убедительными - 15:23. Однако в заключительной четверти "Химик" сумел догнать визави и перевести игру в дополнительную пятиминутку (64:64).

По результату 76:73 у "Днепра" оставалось 5 секунд на атаку, но последняя попытка защитника сборной Украины Александра Мишулы - бросок со своей половины площадки оказался неточным.

Таким образом "Химик" повел в серии 1:0, которая продлится до трех побед.

Статистика игроков:

"Химик": Лав 22 + 12 + 4 передачи, Смит 16, Сидоров 11, Петров 10 + 7 подборов, Конев 9 + 7 подборов

"Днепр": Тимофеенко 23 + 12 подборов, Мищула 10, Ревзин 10 Загреба 7 + 8 подборов.

Отметим, что следующий матч серии "Химик" и "Днепр" проведут также в Южном. Противостояние состоится 7 апреля в 18:00.

Украинские Национальные Новости

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