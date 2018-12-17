"Хімік" переміг "Дніпро" та одноосібно очолив чемпіонат України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У головному протистоянні змагального тижня Суперліги Парі-Матч южненський "Хімік" приймав володаря Кубку України БК "Дніпро", передає кореспондент УНН.
В першій чверті господарі паркету заволоділи ініціативою завдяки 12 очкам легіонера Крістіана Джонса. Після перерви дніпряни вийшли вперед та почали покращувати свої лідируючі позиції. Варто відзначити 4 з 4 точних кидків з гри центрового Кирила Фесенка — 47:54. Проте друга половина протистояння пройшла більш успішно для “Хіміка”, який святкував перемогу з перевагою тільки у два бали — 94:92.
Найрезультативнішими у переможців стала пара американців Едвін і Джонс — у першого 28 очок, у другого 18. За “Дніпро” по 19 балів набрали Фесенко і Мішула, 17 у Закурдаєва.
Варто відзначити, що у турнірній таблиці “Хімік” став першим з 10 перемогами при 4 поразках. У “Дніпра” на одну перемогу менше.