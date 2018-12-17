"Химик" победил "Днепр" и единолично возглавил чемпионат Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В главном противостоянии соревновательной недели Суперлиги Пари-Матч "Химик" принимал обладателя Кубка Украины БК "Днепр", передает корреспондент УНН.
В первой четверти хозяева паркета завладели инициативой благодаря 12 очкам легионера Кристиана Джонса. После перерыва днепряне вышли вперед и начали улучшать свои лидирующие позиции. Стоит отметить 4 из 4 точных бросков с игры центрового Кирилла Фесенко — 47:54. Однако вторая половина противостояния прошла более успешно для “Химика”, который праздновал победу с преимуществом только в два балла — 94:92.
Самыми результативными у победителей стала пара американцев Эдвин и Джонс — у первого 28 очков, у второго 18. За “Днепр” по 19 баллов набрали Фесенко и Мишула, 17 в Закурдаева.
Стоит отметить, что в турнирной таблице “Химик” стал первым из 10 победами при 4 поражениях. У “Днепра” на одну победу меньше.