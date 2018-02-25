Хет-трик Суареса допоміг "Барселоні" перемогти у матчі Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У баталії 25-го туру чемпіонату Іспанії (Прімера) "Барселона" на своєму полі приймала ФК "Жирона", передає УНН.
Уболівальники “Камп Ноу” стали свідками двох взяттів воріт вже у перші 5-ть хвилини. Спочатку швидку контратаку реалізував у гостей Порту (м’яч залетів у ворота після двох стійок), а згодом Мессі зрівняв результат.
Перші 45 хвилин продовжилися гольовою феєрією у виконанні господарів: забивали двічі Мессі та ще раз Суарес.
Перерва не врятувала гостей від розгромної поразки — 6:1. Уругваєць оформив хет-трик. Також відзначився Коутінйо.
Додамо також, в інших протистояннях “Реал” розгромив “Алавес” 4:0, “Сельта” обіграла вдома “Ейбар” 2:0, а “Леганес” із “Лас-Пальмасом” розписали нульову мирову.