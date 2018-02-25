Хет-трик Суареса помог "Барселоне" победить в матче Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В баталии 25-го тура чемпионата Испании (Примера) “Барселона” на своем поле принимала ФК “Жирона”, передает УНН.
Болельщики “Камп Ноу” стали свидетелями двух взятия ворот уже в первые 5-ть минут. Сначала быструю контратаку реализовал у гостей Порту (мяч залетел в ворота после двух стоек), а затем Месси сравнял результат.
Первые 45 минут продолжились голевой феерией в исполнении хозяев: забивали дважды Месси и еще раз Суарес.
Перерыв не спасла гостей от разгромного поражения — 6:1. Уругваец оформил хет-трик. Также отличился Коутинйо.
Добавим также, в других противостояниях “Реал” разгромил “Алавес” 4:0, “Сельта” обыграла дома “Эйбар” 2:0, а “Леганес” с “Лас-Пальмасом” расписали нулевую мировую.