Хет-трик Паулінью допоміг Бразилії розгромити Уругвай

Головним героєм протистояння став Паулінью, котрий після реалізованого пенальті форварда суперників Едінсона Кавані, оформив хет-трик. Ще одне взяття воріт організував Неймар.

"Сталося щось більше, ніж я уявляв. Це був восьмий матч під моїм керівництвом, але я не міг і припустити, що ми виростемо так швидко, і це робить мене ще щасливішим. Бразилія домінувала на полі, був контроль м'яча, швидкості. Я розумію, що одного разу ми програємо, це неминуче. Але якщо ми поступимося, добре граючи, зберігаючи рівень, то можна буде сказати: що ж, це життя", - повідомив наставник "селесао" Тіте.

Зазначимо, що під керівництвом Тіте Бразилія встигла провести в цілому 8 поєдинків і в усіх здобула перемоги при співвідношенні м'ячів – 22:2.

Додамо також, Бразилія набрала 30 очок і продовжує впевнено очолювати таблицю відбіркового турніру. Уругвай (23 очка) залишилась на другому місці.

Як повідомляв УНН, Л.Мессі у складі збірної Аргентини зазнав розгромної поразки від Бразилії.