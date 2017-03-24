Хет-трик Паулинью помог Бразилии разгромить Уругвай

Главным героем противостояния стал Паулинью, который после реализованного пенальти форварда соперников Эдинсона Кавани, оформивший хет-трик. Еще одно взятие ворот организовал Неймар.

"Произошло нечто большее, чем я представлял. Это был восьмой матч под моим руководством, но я не мог и предположить, что мы вырастем так быстро, и это делает меня еще счастливее. Бразилия доминировала на поле, был контроль мяча, скорости. Я понимаю, что однажды мы проиграем, это неизбежно. Но если мы уступим, хорошо играя, сохраняя уровень, то можно будет сказать: что ж, это жизнь", - сообщил наставник "селесао" Тите.

Отметим, что под руководством Тите Бразилия успела провести в общей сложности 8 поединков и во всех одержала победы при соотношении мячей - 22:2.

Добавим также, Бразилия набрала 30 очков и продолжает уверенно возглавлять таблицу отборочного турнира. Уругвай (23 очка) на втором месте.

Как сообщал УНН, Л.Месси в составе сборной Аргентины потерпел разгромное поражение от Бразилии.