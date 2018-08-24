Хет-трик Мораеса допоміг "Шахтарю" обіграти "Олімпік"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У стартовому поєдинку 6-го туру Української Прем’єр-ліги зустрілися дві донецькі команди — “Олімпік” та “Шахтар”, повідомляє кореспондент УНН.
Події на полі розвивалися стрімко і до перерви глядачі стадіону “ім. Лобановського” побачили п’ять голів. На 11 хвилині проникаючий пас Тайсона реалізував Марлос. На 17 і 18 хвилинах колективи обмінялися забитими м’ячами. Спочатку Марлос закинув м’яч за спини захисникам “Олімпіку” на Ісмаїлі, бразилець результативною передачею знайшов Мораеса. Проте помилка в центрі оборони допомогла “Олімпіку” відігратися — 2:1. М’яч на рахунку Г.Пасіча.
До перерви м’яч ще двічі побував у сітці воріт “Олімпіку”. Забивали Мораес і Степаненко. У другій половині знову відзначалися виключно гравці “гірників”. Проте Данченко зробив це у власні ворота, а Мораес оформив хет-трик — 5:2.
Зауважимо, що “Шахтар” набрав 15 очок і на три обігнав “Динамо” у боротьбі за перше місце. Однак у киян дві гри в запасі.