Хет-трик Мораеса помог "Шахтеру" обыграть "Олимпик"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В стартовом поединке 6-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две донецкие команды — “Олимпик” и “Шахтер”, сообщает корреспондент УНН.
События на поле развивались стремительно и до перерыва зрители стадиона “им. Лобановского” увидели пять голов. На 11 минуте проникающий пас Тайсона реализовал Марлос. На 17 и 18 минутах коллективы обменялись забитыми мячами. Сначала Марлос забросил мяч за спины защитникам “Олимпика” на Исмаили, бразилец результативной передачей нашел Мораеса. Однако ошибка в центре обороны помогла “Олимпик” отыграться — 2:1. Мяч на счету Г.Пасича.
До перерыва мяч еще дважды побывал в сетке ворот “Олимпика”. Забивали Мораес и Степаненко. Во второй половине снова отмечались исключительно игроки “горняков”. Однако Данченко сделал это в собственные ворота, а Мораес оформил хет-трик — 5:2.
Заметим, что “Шахтер” набрал 15 очков и на три обогнал “Динамо” в борьбе за первое место. Однако у киевлян две игры в запасе.