Хет-трик Мессі приніс "Барселоні" двадцятий виграш у Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Каталонська “Барселона” на стадіоні “Беніто Вільямарін” здобула перемогу в матчі 28-го туру іспанської Прімери з “Бетісом”, передає кореспондент УНН.
Вперше голкіперу “Бетісу” прийшлося витягати м’яч з власної сітки після удару в “дев’ятку” від Мессі на 18 хвилині. Перед самісіньким переривом Мессі зіграв на випередження та вискочив із-за спин суперників та пробив кіпера ударом в один дотик — 0:2.
Першим по перерві цифри на табло змінив Суарес. Уругваєць у проході поклав на газон трьох опонентів перед тим, як пробити у нижній кут. На 82 хвилині Лорен скоротив відставання, але практично одразу оформлення хет-трику Мессі призвело до їх виграшу 4:1.
Додамо, “Барселона” набрала 66 очок, каталонці очолюють турнірну таблицю Прімери. “Бетіс” із 39 набраними очками перебуває на восьмій позиції.