Хет-трик Месси принес "Барселоне" двадцатый выигрыш в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Каталонская "Барселона" на стадионе "Бенито Вильямарин" одержала победу в матче 28-го тура испанской Примеры с "Бетис", передает корреспондент УНН.
Впервые голкиперу "Бетис" пришлось вытаскивать мяч из собственной сетки после удара в "девятку" Месси на 18 минуте.
Перед самым перерывом Месси сыграл на опережение и выскочил из-за спин соперников и пробил голкипера ударом в одно касание - 0:2.
Первым после перерыва цифры на табло изменил Суарес. Уругваец в проходе уложил на газон трех оппонентов перед тем, как пробить в нижний угол. На 82 минуте Лорен сократил отставание, но практически сразу оформления хет-трика Месси привело к выигрышу 4:1.
Добавим, "Барселона" набрала 66 очков, каталонцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. "Бетис" с 39 набранными очками находится на восьмой позиции.