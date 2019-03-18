Хет-трик Месси принес "Барселоне" двадцатый выигрыш в Примере

Впервые голкиперу "Бетис" пришлось вытаскивать мяч из собственной сетки после удара в "девятку" Месси на 18 минуте.

Перед самым перерывом Месси сыграл на опережение и выскочил из-за спин соперников и пробил голкипера ударом в одно касание - 0:2.

Первым после перерыва цифры на табло изменил Суарес. Уругваец в проходе уложил на газон трех оппонентов перед тем, как пробить в нижний угол. На 82 минуте Лорен сократил отставание, но практически сразу оформления хет-трика Месси привело к выигрышу 4:1.

Добавим, "Барселона" набрала 66 очков, каталонцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. "Бетис" с 39 набранными очками находится на восьмой позиции.