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Хет-трик Агуеро приніс "Манчестер Сіті" перемогу над "Арсеналом"

Хет-трик Агуеро приніс "Манчестер Сіті" перемогу над "Арсеналом"

Київ • УНН

 • 8308 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. В центральній баталії 25 туру Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” вдома впорався із натиском лондонського “Арсеналу”, повідомляє кореспондент УНН.

Вже на дебютній хвилині “міщани” пограбували опонентів в їх же карній зоні і ударом головою відзначився Агуеро. Також іспанець встиг ще раз відзначитися наприкінці тайму, замкнувши простріл партнера, але між його голами чинний чемпіон Англії одного разу пропустив м’яч. Автором голу став Лоран Косельни.

Оформлення хет-трику Агуеро наприкінці першої години баталії призвело до встановлення остаточних цифр на табло — 3:1.

Зазначимо, що українець Зінченко пропускав дану баталію.

Додамо також “Сіті” набрали 59 очок і відстають від лідера “Ліверпулю” на 2 очки, але “мерсисайдці” мають гру в запасі. “Арсенал” йде 6-м — 47 балів.

Українські Національні Новини

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