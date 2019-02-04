Хет-трик Агуеро приніс "Манчестер Сіті" перемогу над "Арсеналом"

Вже на дебютній хвилині “міщани” пограбували опонентів в їх же карній зоні і ударом головою відзначився Агуеро. Також іспанець встиг ще раз відзначитися наприкінці тайму, замкнувши простріл партнера, але між його голами чинний чемпіон Англії одного разу пропустив м’яч. Автором голу став Лоран Косельни.

Оформлення хет-трику Агуеро наприкінці першої години баталії призвело до встановлення остаточних цифр на табло — 3:1.

Зазначимо, що українець Зінченко пропускав дану баталію.

Додамо також “Сіті” набрали 59 очок і відстають від лідера “Ліверпулю” на 2 очки, але “мерсисайдці” мають гру в запасі. “Арсенал” йде 6-м — 47 балів.