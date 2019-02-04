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Хет-трик Агуэро принес "Манчестер Сити" победу над "Арсеналом"

Киев  •  УНН

 • 8307 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В центральной баталии 25 тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” дома справился с нажимом лондонского “Арсенала”, сообщает корреспондент УНН.

Уже в дебютной минуте “горожане” ограбили оппонентов в их же штрафной зоне и ударом головой отличился Агуэро. Также испанец успел еще раз отличиться в конце тайма, замкнув прострел партнера, но между его голами действующий чемпион Англии однажды пропустил мяч. Автором гола стал Лоран Косельни.

Оформление хет-трика Агуэро в конце первого часа баталии привело к установлению окончательных цифр на табло — 3:1.

Отметим, что украинец Зинченко пропускал эту баталию.

Добавим также “Сити” набрали 59 очков и отстают от лидера “Ливерпуля” на 2 очка, но “мерсисайдцы” имеют игру в запасе. “Арсенал” идет 6-м — 47 баллов.

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