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Херсонські митники вилучили брендовий одяг на півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 18263 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У пункті пропуску аеропорт “Херсон” працівниками митниці затримано партію брендового одягу відомих марок виробників вартістю півмільйона грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.

Херсонські митники вилучили брендовий одяг на півмільйона гривень

Громадянин України, який прибув з-за кордону авіарейсом “Стамбул-Херсон”, у залі прильоту через “червоний” коридор, задекларував особисті речі на 375 доларів США.

Однак, увагу працівників митного контролю привернула сума задекларованих особистих речей, тож було прийняте рішення про проведення митного огляду багажу. Під час митного огляду особистих речей пасажира було знайдено незадекларований одяг з етикетками різних відомих брендів: “Phillipp Plein”, “Dolce&Gabbana”, “Burberry”, “Louis Vuitton”, “Emporio Armani” та інше.

Брендова “колекція” складалася з 68 одиниць чоловічого та жіночого брендового одягу та аксесуарів в асортименті різного кольору та розмірів на загальну суму 500 тис. гривень.

За порушення митних правил складено протокол за статтею 472 Митного кодексу України. Товари вилучено.

Як повідомляв УНН, митники запобігли незаконнному переміщенню товарів на 1,8 млн грн.

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