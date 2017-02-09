Херсонские таможенники изъяли брендовой одежды на полмиллиона гривен

Гражданин Украины, который прибыл из-за границы авиарейсом "Стамбул-Херсон", в зале прилета через "красный" коридор, задекларировал личные вещи на 375 долларов США.

Однако, внимание работников таможенного контроля привлекла сумма задекларированных личных вещей, поэтому было принято решение о проведении таможенного досмотра багажа. Во время таможенного досмотра личных вещей пассажира была найдена незадекларированная одежда с этикетками различных известных брендов: "Phillipp Plein", "Dolce&Gabbana", "Burberry", "Louis Vuitton", "Emporio Armani" и прочее.

Брендовая "коллекция" состояла из 68 единиц мужской и женской брендовой одежды и аксессуаров в ассортименте разного цвета и размеров на общую сумму 500 тыс. гривен.

За нарушение таможенных правил составлен протокол по статье 472 Таможенного кодекса Украины. Товары изъяты.

Как сообщал УНН, таможенники предотвратили незаконное перемещение товаров на 1,8 млн грн.