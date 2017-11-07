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Херсонські депутати планують відмовити АЗС ОККО в приватизації землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Депутати Херсонської міської ради планують відмовити ПАТ "Концерн Галнафтогаз" в дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність шляхом викупу земельної ділянки під комплексом АЗС. Про це сказано в проекті рішення, опублікованому на сайті міськради, передає УНН.

Відмова депутатів грунтується на тому, що "ділянка розташована в зоні зелених насаджень спеціального призначення".

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Зазначена ділянка розташована за адресою: пр. Сенявіна і тягнеться від перехрестя з вул. 49-ї Гв. дивізії до повороту на ж/д переїзд. На ньому, крім заправки, функціонує авто-мийка, стоянки і автосалон.

Як повідомляв УНН, кияни добилися демонтажу АЗС ОККО на Ревуцького.

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