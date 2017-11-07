Херсонские депутаты планируют отказать АЗС ОККО в приватизации земли

Отказ депутатов основывается на том, что "участок расположен в зоне зеленых насаждений специального назначения".

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Указанный участок расположен по адресу: пр. Сенявина и тянется от перекрестка с ул. 49-й Гв. дивизии до поворота на ж/д переезд. На нем, помимо заправки, функционирует авто-мойка, стоянки и автосалон.

Как сообщал УНН, киевляне добились демонтажа АЗС ОККО на Ревуцкого.