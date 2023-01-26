Херсонщину за добу ворог обстріляв 36 разів, є двоє загиблих та 5 поранених - ОВА

Цитата

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 36 разів обстріляли територію Херсонщини. (...) Минулої доби російська армія вбила 2 мирних людей, 5 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, окупанти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару.

Херсон армія рф обстріляла 5 разів – атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будинки херсонців, додали в ОВА.

Доповнення

Як повідомляли турецькі ЗМІ, в порту Херсона два турецькі судна отримали пошкодження внаслідок ракетної атаки рф.