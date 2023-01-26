Херсонскую область за сутки враг обстрелял 36 раз, есть двое погибших и 5 раненых - ОВА

Цитата

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 36 раз обстреляли территорию Херсонской область. (...) За прошедшие сутки российская армия убила 2 мирных людей, 5 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, оккупанты били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар.

Херсон армия рф обстреляла 5 раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в дома херсонцев, добавили в ОВА.

Дополнение

Как сообщали турецкие СМИ, в порту Херсона два турецких судна получили повреждения в результате ракетной атаки рф.