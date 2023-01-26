Херсонскую область за сутки враг обстрелял 36 раз, есть двое погибших и 5 раненых - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Херсонскую область 25 января армия рф обстреляла 36 раз, в том числе нанесла ракетный удар, есть двое погибших мирных жителей и пятеро раненых, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 36 раз обстреляли территорию Херсонской область. (...) За прошедшие сутки российская армия убила 2 мирных людей, 5 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, оккупанты били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар.
Херсон армия рф обстреляла 5 раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в дома херсонцев, добавили в ОВА.
Дополнение
Как сообщали турецкие СМИ, в порту Херсона два турецких судна получили повреждения в результате ракетной атаки рф.