Херсонщину ворог обстріляв ще 90 разів, є жертва - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Херсонську область 19 січня російські війська обстріляли 90 разів, є загибла людина та 3 поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у п'ятницю, 20 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 90 разів обстріляли Херсонщину. (...) Минулої доби через російську агресію загинула 1 людина, 3 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив голова ОВА.
Деталі
За даними Янушевича, мирні населені пункти області окупанти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
Херсон російська армія обстріляла 19 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки, зазначив голова ОВА.
Доповнення
У Херсонській області двоє братів підірвались на міні.