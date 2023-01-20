Херсонщину ворог обстріляв ще 90 разів, є жертва - ОВА

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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 90 разів обстріляли Херсонщину. (...) Минулої доби через російську агресію загинула 1 людина, 3 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив голова ОВА.

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За даними Янушевича, мирні населені пункти області окупанти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Херсон російська армія обстріляла 19 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки, зазначив голова ОВА.

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У Херсонській області двоє братів підірвались на міні.

