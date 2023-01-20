Херсонскую область враг обстрелял еще 90 раз, есть жертва - ОВА

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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 90 раз обстреляли Херсонскую область. (...) За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонской области получили ранения различной степени тяжести", - сообщил председатель ОВА.

Детали

По данным Янушевича, мирные населенные пункты области оккупанты атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

Херсон российская армия обстреляла 19 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома, отметил глава ОВА.

Дополнение

В Херсонской области двое братьев подорвались на мине.

