Херсонскую область враг обстрелял еще 90 раз, есть жертва - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Херсонскую область 19 января российские войска обстреляли 90 раз, есть погибший человек и 3 раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в пятницу, 20 января, в Telegram, пишет УНН.
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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 90 раз обстреляли Херсонскую область. (...) За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонской области получили ранения различной степени тяжести", - сообщил председатель ОВА.
Детали
По данным Янушевича, мирные населенные пункты области оккупанты атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.
Херсон российская армия обстреляла 19 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома, отметил глава ОВА.
Дополнение
В Херсонской области двое братьев подорвались на мине.