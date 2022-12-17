Херсонщина: рашисти вдарили по геріатричному центру для літніх людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російські окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру, де надають допомогу літнім людям, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у суботу, 17 грудня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка. Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям", - зазначив Янушевич.
Деталі
Зі слів голови ОВА, у будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку.
"На щастя, загиблих чи поранених немає", - зауважив він.
Доповнення
Херсон зранку знову опинився під вогнем російських окупантів, є загиблий.