Херсонская область: рашисты ударили по гериатрическому центру для пожилых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по Херсонскому гериатрическому центру, где оказывают помощь пожилым людям, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в субботу, 17 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка. Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям", - отметил Янушевич.
Детали
По словам главы ОВА, в здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, есть повреждение крыши и крыльца.
"К счастью, погибших или раненых нет", - заметил он.
Дополнение
Херсон утром снова оказался под огнем российских оккупантов, есть погибший.