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Херсонець збив і протягнув поліцейського на капоті з пів кілометра

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Чоловік у Херсоні під час проведення обшуку правоохоронцями у його будинку спробував втекти на автівці, збив поліцейського, після чого протягнув його на капоті з пів кілометра. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Херсонець збив і протягнув поліцейського на капоті з пів кілометра

Так, тілесні ушкодження отримав 24-річний співробітник поліції при виконанні ним службових обов'язків.

"Потерпілий – оперуповноважений Корабельного відділення поліції – разом із колегами проводив санкціонований обшук за адресою мешкання 48-річного чоловіка на предмет зберігання наркотичних засобів. Під час заходів власник помешкання раптово сів за кермо свого автомобіля та, тікаючи з двору, збив старшого лейтенанта поліції. Зловмисник протягнув поліцейського на капоті з пів кілометра", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці негайно почали пошук зловмисника.

"Невдовзі працівники УВБ НПУ встановили, що втікач намагається покинути межі області. На 11 кілометрі від стаціонарного посту "Пасат", що на автотрасі "Херсон-Джанкой-Феодосія", оперативники внутрішньої безпеки поліції та співробітники Управління патрульної поліції у Херсонській області наздогнали чоловіка та затримали його в порядку ст. 208 КПК України", - додали у поліції.

Наразі херсонцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Одещині п’яний водій покусав та побив поліцейських.

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