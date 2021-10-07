Вибори у Німеччині: ХДС наприкінці року планує провести з'їзд, де "вирішить долю" Лашета - Bild

Деталі

За її інформацією, ХДС вже забронював під з’їзд з 6 до 13 грудня виставковий зал у Дрездені. У той же час виданню в штаб-квартирі християнських демократів повідомили, що поки не відомо, чи відбудеться захід або його перенесуть вже на наступний рік.

“Так чи інакше ясно, що час Лашета минув”, — пише газета. Згідно з її даними, політичне майбутнє лідера партії може бути попередньо вирішено вже в четвер під час відеоконференції фракції ХДС/ХСС у Бундестазі та переговорів прем’єр-міністрів федеральних земель від консерваторів. Він намічені на четвер о 19:30 (20:30 за Києвом).

Контекст

На виборах у Бундестаг, що пройшли 26 вересня, перемогла Соціал-демократична партія Німеччини з 25,7%, консервативний блок ХДС/ХСС отримав 24,1%, показавши найгірший результат у своїй історії. Ліберальна Вільна демократична партія набрала 11,5% голосів, “зелені” — 14,8%, правопопулістська “Альтернатива для Німеччини” — 10,3%. У Бундестаг також завдяки трьом прямим мандатам пройшла Ліва партія з 4,9%.

ХДС/ХСС, незважаючи на друге місце, прагне створити правлячу коаліцію з лібералами і “Зеленими”, проте останні в середу ухвалили рішення спочатку провести переговори про можливість формування майбутнього кабміну з соціал-демократами, де-факто відхиливши пропозицію консерваторів про такий альянс.