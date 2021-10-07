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Выборы в Германии: ХДС в конце года планирует провести съезд, где "решит судьбу" Лашета - Bild

Киев  •  УНН

 • 13239 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Христианско-демократический союз (ХДС) планирует провести в начале декабря в Дрездене федеральный съезд партии, на котором, очевидно, будет решаться судьба ее председателя Армина Лашета. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По ее информации, ХДС уже забронировал под съезд с 6 по 13 декабря выставочный зал в Дрездене. В то же время изданию в штаб-квартире христианских демократов сообщили, что пока не известно, состоится ли мероприятие или его перенесут уже на следующий год.

“Так или иначе ясно, что время Лашета миновало”, — пишет газета. Согласно ее данным, политическое будущее лидера партии может быть предварительно решено уже в четверг во время видеоконференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге и переговоров премьер-министров федеральных земель от консерваторов. Он намечены на четверг в 19:30 (20:30 по Киеву).

Контекст

На выборах в Бундестаг, прошедших 26 сентября, победила Социал-демократическая партия Германии с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, “зеленые” — 14,8%, правопопулистская “Альтернатива для Германии” — 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

ХДС/ХСС, несмотря на второе место, стремится создать правящую коалицию с либералами и “Зелеными”, однако последние в среду приняли решение сначала провести переговоры о возможности формирования будущего кабмина с социал-демократами, де-факто отклонив предложение консерваторов о таком альянсе.

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