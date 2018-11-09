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Хацкевич залишився невдоволеним реалізацією “Динамо” у грі з “Ренном”

Київ • УНН

 • 9248 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Наставник київського “Динамо” Олександр Хацкевич поділився думкою з приводу позитивного результату у баталії четвертого туру Ліги Європи над “Ренном” (3:1), інформує УНН із посиланням на прес-службу клубу.

“Я бачив свою команду протягом 90 хвилин зустрічі. А коли рахунок 3:0, то, звісно, в певних моментах могла втрачатися концентрація. Жодної установки, бігти вперед або відходити назад, не було — футболісти діяли на полі по ситуації. Думаю, глядачі, які прийшли на стадіон, отримали задоволення і від гри, і від результату”, — розпочав білорус.

Крім того, коуч залишився незадоволеним деяким фактором у виконанні свої футболістів.

“Сьогодні мене не влаштувала реалізація тих моментів, які були створені”, — сказав рульовий столичної команди.

Про рішення не включити Дениса Гармаша у заявку на матч з французами: “я вирішив, що є футболісти, які здатні його (Гармаша- ред.) замінити. У нас достатньо висока конкуренція на цій позиції”.

Відзначимо, що після двох перемог над “Ренном” “біло-сині” стали лідерами групової стадії ЛЄ.

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