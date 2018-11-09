Хацкевич остался недоволен реализацией "Динамо" в игре с "Ренном"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Наставник киевского “Динамо” Александр Хацкевич поделился мнением по поводу положительного результата в баталии четвертого тура Лиги Европы над “Ренном” (3:1), информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
“Я видел свою команду в течение 90 минут встречи. А когда счет 3:0, то, конечно, в определенных моментах могла теряться концентрация. Никакой установки, бежать вперед или отходить назад, не было — футболисты действовали на поле по ситуации. Думаю, зрители, пришедшие на стадион, получили удовольствие и от игры, и от результата”, - начал белорус.
Кроме того, коуч остался неудовлетворенным некоторым фактором в исполнении своих футболистов.
“Сегодня меня не устроила реализация тех моментов, которые были созданы”, — сказал рулевой столичной команды.
О решении не включить Дениса Гармаша в заявку на матч с французами: “я решил, что есть футболисты, которые способны его (Гармаша- ред.) заменить. У нас достаточно высокая конкуренция на этой позиции”.
Отметим, что после двух побед над “Ренном” “бело-синие” стали лидерами групповой стадии ЛЕ.