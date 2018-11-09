Хацкевич остался недоволен реализацией "Динамо" в игре с "Ренном"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107492 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115032 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153079 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146818 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137558 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128734 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172872 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118116 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141669 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145418 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Хацкевич остался недоволен реализацией "Динамо" в игре с "Ренном"

Хацкевич остался недоволен реализацией "Динамо" в игре с "Ренном"

Киев  •  УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Наставник киевского “Динамо” Александр Хацкевич поделился мнением по поводу положительного результата в баталии четвертого тура Лиги Европы над “Ренном” (3:1), информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

“Я видел свою команду в течение 90 минут встречи. А когда счет 3:0, то, конечно, в определенных моментах могла теряться концентрация. Никакой установки, бежать вперед или отходить назад, не было — футболисты действовали на поле по ситуации. Думаю, зрители, пришедшие на стадион, получили удовольствие и от игры, и от результата”, - начал белорус.

Кроме того, коуч остался неудовлетворенным некоторым фактором в исполнении своих футболистов.

“Сегодня меня не устроила реализация тех моментов, которые были созданы”, — сказал рулевой столичной команды.

О решении не включить Дениса Гармаша в заявку на матч с французами: “я решил, что есть футболисты, которые способны его (Гармаша- ред.) заменить. У нас достаточно высокая конкуренция на этой позиции”.

Отметим, что после двух побед над “Ренном” “бело-синие” стали лидерами групповой стадии ЛЕ.

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