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Хацкевич про півфінал Кубку України: "Дніпро-1" – команда рівня Прем'єр-ліги

Київ • УНН

 • 12745 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Головний наставник київського “Динамо” Олександр Хацкевич заявив, що “біло-сині” в півфіналі Кубку України зіграли за іншим планом, ніж команда готувалася на гру з “Дніпром-1”, інформує УНН з посиланням на прес-службу київського клубу.

Хацкевич про півфінал Кубку України: "Дніпро-1" – команда рівня Прем'єр-ліги

“Головне, що наші хлопці серйозно поставилися до цієї гри. Були бажання і настрій, ми контролювали хід матчу. Команда „Дніпро-1“ сподобалася, вони намагаються грати в футбол, підібрані хороші хлопці, які не б’ють м’яч вперед. Ми готувалися до цього, будували нашу гру на контролі м’яча, але вийшло більше зіграти на перехопленні, відборах у центральній зоні. Були непогані моменти, яких ми вимагали в грі. Залишався крок до фіналу, мінімальну задачу ми виконали”, — розповів білоруський спеціаліст.

На думку фахівця “Динамо” ФК “Дніпро-1” не загубився б в елітному чемпіонаті України.

“Коли ми готувалися до цієї гри, я сказав хлопцям, що суперник — це команда не другої ліги, а Прем’єр-ліги. Потрібно було серйозно поставитися. Рівень футболістів дніпровської команди, на мою думку, дозволяє грати навіть в Прем’єр-лізі”, — додав Хацкевич.

Як повідомлялося раніше, у фінальному протистоянні за Кубок України “Динамо” позмагається з “Шахтарем”.

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