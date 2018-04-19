Хацкевич про півфінал Кубку України: "Дніпро-1" – команда рівня Прем'єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Головний наставник київського “Динамо” Олександр Хацкевич заявив, що “біло-сині” в півфіналі Кубку України зіграли за іншим планом, ніж команда готувалася на гру з “Дніпром-1”, інформує УНН з посиланням на прес-службу київського клубу.
“Головне, що наші хлопці серйозно поставилися до цієї гри. Були бажання і настрій, ми контролювали хід матчу. Команда „Дніпро-1“ сподобалася, вони намагаються грати в футбол, підібрані хороші хлопці, які не б’ють м’яч вперед. Ми готувалися до цього, будували нашу гру на контролі м’яча, але вийшло більше зіграти на перехопленні, відборах у центральній зоні. Були непогані моменти, яких ми вимагали в грі. Залишався крок до фіналу, мінімальну задачу ми виконали”, — розповів білоруський спеціаліст.
На думку фахівця “Динамо” ФК “Дніпро-1” не загубився б в елітному чемпіонаті України.
“Коли ми готувалися до цієї гри, я сказав хлопцям, що суперник — це команда не другої ліги, а Прем’єр-ліги. Потрібно було серйозно поставитися. Рівень футболістів дніпровської команди, на мою думку, дозволяє грати навіть в Прем’єр-лізі”, — додав Хацкевич.
Як повідомлялося раніше, у фінальному протистоянні за Кубок України “Динамо” позмагається з “Шахтарем”.