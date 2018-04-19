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Хацкевич о полуфинал Кубка Украины: "Днепр-1" - команда уровня Премьер-лиги

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Главный наставник киевского “Динамо” Александр Хацкевич заявил, что “бело-синие” в полуфинале Кубка Украины сыграли за другим планом, чем команда готовилась на игру с “Днепром-1”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу киевского клуба.

Хацкевич о полуфинал Кубка Украины: "Днепр-1" - команда уровня Премьер-лиги

“Главное, что наши ребята серьезно отнеслись к этой игре. Были желание и настроение, мы контролировали ход матча. Команда „Днепр-1“ понравилась, они пытаются играть в футбол, подобраны хорошие ребята, которые не бьют мяч вперед. Мы готовились к этому, строили нашу игру на контроле мяча, но получилось больше сыграть на перехвате, отборах в центральной зоне. Были неплохие моменты, которых мы требовали в игре. Оставался шаг до финала, минимальную задачу мы выполнили”, - рассказал белорусский специалист.

По мнению специалиста “Динамо” ФК “Днепр-1” не потерялся бы в элитном чемпионате Украины.

“Когда мы готовились к этой игре, я сказал ребятам, что соперник — это команда не второй лиги, а Премьер-лиги. Нужно было серьезно отнестись. Уровень футболистов днепровской команды, по моему мнению, позволяет играть даже в премьер-лиге ”, - добавил Хацкевич.

Как сообщалось ранее, в финальном противостоянии за Кубок Украины “Динамо” поборется с “Шахтером”.

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