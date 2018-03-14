Хацкевич про майбутню гру з "Лаціо": повинні зіграти за ім'я клубу, за місто Київ

“Кажуть, що сміливість міста бере. Багато хто говорить, що в Римі ми здивували суперника. Ми добре підготувалися до тієї гри, готуємося і до відповідної. За підтримки наших уболівальників, ми повинні більше грати вперед і шукати щастя біля чужих воріт. Також ми повинні грати за ім’я клубу, за місто Київ, за своє ім’я. Повинні викластися на сто відсотків в подяку за ту підтримку уболівальників, яка буде на “Олімпійському”, — заявив білоруський рульовий.

Наставник також розібрав два пропущені голи його підопічних у римському матчі та визнав провину оборонців в одному із взятті воріт.

“Коли забивали перший гол, усі гравці, які брали участь в атаці, проявили дуже високу індивідуальну майстерність, починаючи з центрального захисника, який віддав пас на Андерсона. Все сталося так швидко, що пред’явити будь-які претензії нашим футболістам важко. Другий гол став наслідком помилки в нашій центральній лінії, коли ми втратили м’яч, і суперник скористався цією помилкою. Чим менше ми будемо припускатися подібних помилок в центральній зоні і чим більше приділятимемо увагу атакуючим футболістам „Лаціо“, тим простіше нам буде грати в обороні”, — зізнався тренер.

Додамо, що поєдинок на НСК “Олімпійський” стартуватиме о 20:00.