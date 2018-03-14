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Хацкевич о предстоящей игре с "Лацио": должны сыграть за имя клуба, за город Киев

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Главный тренер киевского “Динамо” Александр Хацкевич поделился мыслями по поводу предстоящего противостояния 1/8 финала с римским “Лацио”, которое пройдет на НСК “Олимпийский”.

“Говорят, что смелость города берет. Многие говорят, что в Риме мы удивили соперника. Мы хорошо подготовились к той игре, готовимся и к соответствующей. При поддержке наших болельщиков, мы должны больше играть вперед и искать счастья у чужих ворот. Также мы должны играть за имя клуба, за город Киев, за свое имя. Должны выложиться на сто процентов в благодарность за ту поддержку болельщиков, которая будет на “Олимпийском”, — заявил белорусский рулевой.

Наставник также разобрал два пропущенных гола его подопечных в римском матче и признал вину защитников в одном из взятий ворот.

“Когда забивали первый гол, все игроки, которые участвовали в атаке, проявили очень высокое индивидуальное мастерство, начиная с центрального защитника, отдал пас на Андерсона. Все произошло так быстро, что предъявить какие-либо претензии нашим футболистам трудно. Второй гол стал следствием ошибки в нашей центральной линии, когда мы потеряли мяч, и соперник воспользовался этой ошибкой. Чем меньше мы будем допускать подобных ошибок в центральной зоне и чем больше уделять внимание атакующим футболистам „Лацио“, тем проще нам будет играть в обороне”, - признался тренер.

Добавим, что поединок на НСК “Олимпийский” стартует в 20:00.

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