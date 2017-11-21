Хацкевич про гру зі Скендербеу: налаштовуємося на перемогу та перше місце в групі

"Мінімальне завдання виконано - вихід до весняної частини Ліги Європи. Але є максимальне завдання - перше місце в групі. Тому ми налаштовуємося на перемогу, яка вже повністю гарантує нам перше місце, незалежно від того, як зіграє "Партизан" із "Янг Бойз", - розповів білорус.

Також Хацкевич вважає, що краща гра в захисті має допомогти киянам на шляху до завоювання своєї мети.

"Сьогодні ми почали готуватися до гри, нагадали хлопцям, як починали перший тайм. Тож візуально вони згадали, як ми грали зі "Скендербеу", тому що давно ми з ними не зустрічалися. Команда граюча. Налаштовуємося на те, що нам потрібно зіграти в обороні надійніше, ніж у першому домашньому матчі", - підсумував наставник.

Варто зазначити, що у випадку двох перемог в останніх турах групової стадії київська команда встановить клубний рекорд за набраними очками в Лізі Європи.

Нагадаємо, що у домашній грі із албанцями наші футболісти виграли 3:1.