Хацкевич об игре со Скендербеу: настраиваемся на победу и первое место в группе

"Минимальная задача выполнена - выход в весенней части Лиги Европы. Но есть максимальная задача - первое место в группе. Поэтому мы настраиваемся на победу, которая уже полностью гарантирует нам первое место, независимо от того, как сыграет" Партизан "с" Янг Бойз " , - рассказал белорус.

Также Хацкевич считает, что лучшая игра в защите должно помочь киевлянам на пути к завоеванию своей цели.

"Сегодня мы начали готовиться к игре, напомнили ребятам, как начинали первый тайм. Поэтому визуально они вспомнили, как мы играли с" Скендербеу ", потому что давно мы с ними не встречались. Команда играющая. Настраиваемся на то, что нам нужно сыграть в обороне надежнее, чем в первом домашнем матче ", - подытожил наставник.

Стоит отметить, что в случае двух побед в последних турах групповой стадии киевская команда установит клубный рекорд по набранным очкам в Лиге Европы.

Напомним, что в домашней игре с албанцами наши футболисты выиграли 3: 1.