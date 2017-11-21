Хацкевич об игре со Скендербеу: настраиваемся на победу и первое место в группе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о задачах на гостевой матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против албанского "Скендербеу", информирует УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
"Минимальная задача выполнена - выход в весенней части Лиги Европы. Но есть максимальная задача - первое место в группе. Поэтому мы настраиваемся на победу, которая уже полностью гарантирует нам первое место, независимо от того, как сыграет" Партизан "с" Янг Бойз " , - рассказал белорус.
Также Хацкевич считает, что лучшая игра в защите должно помочь киевлянам на пути к завоеванию своей цели.
"Сегодня мы начали готовиться к игре, напомнили ребятам, как начинали первый тайм. Поэтому визуально они вспомнили, как мы играли с" Скендербеу ", потому что давно мы с ними не встречались. Команда играющая. Настраиваемся на то, что нам нужно сыграть в обороне надежнее, чем в первом домашнем матче ", - подытожил наставник.
Стоит отметить, что в случае двух побед в последних турах групповой стадии киевская команда установит клубный рекорд по набранным очкам в Лиге Европы.
Напомним, что в домашней игре с албанцами наши футболисты выиграли 3: 1.