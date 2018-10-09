Хацкевич назвав відставання "Динамо" від "Шахтаря" некритичним

“Якщо коротко підбити підсумок матчів, що відбулися після паузи на ігри збірних, з вересня. Ми не програли жодної гри з семи, проведених за 21 день. На цьому теж потрібно робити акцент. Коли ми не виграли шість ігор, і були поразки, про це всі писали. Зараз ми не програємо протягом семи ігор. Усі бачать європейські чемпіонати — у таких грандів, як „Реал“, „Барселона“, „Баварія“, „Манчестер Юнайтед“, теж є проблеми. А у нас присутня недостатня укомплектованість команди, ми маємо проблеми в лінії атаки. Так, ми мало забили, але наша команда найменше пропустила за перше коло чемпіонату. Великої ротації робити ми не можемо. Хлопці грають на межі, на максимумі. Звідси і помилки, і недостатнє відновлення. У нас дуже важкий графік, але за підсумками першого кола відставання від „Шахтаря“ некритичне”, — наголосив білорус.

Також Хацкевич вважає, нинішній рівень гравців “біло-синіх” середнім.

“Реал” теж програв “Алавесу”. У нас чомусь звикли до того, що “Динамо” має всіх виносити. Потрібно жити сьогоднішнім днем і реально дивитися на речі. Я сьогодні вперше подивився нашу гру зверху (на матчі з “Олімпіком” — ред.). Видно, що у наших футболістів є певний клас, але він досить середній на сьогоднішній день. Хоча вони витискають із себе максимум. Цей етап, між матчами збірних, я оцінив би на міцну четвірку“, — додав наставник.

Примітно, що розрив між “Шахтарем” та “Динамо” в українському чемпіонаті складає тільки два пункти.