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Харків'янина засудили до ув'язнення за нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям

Харків'янина засудили до ув'язнення за нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям

Київ • УНН

 • 6514 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. За умисне заподіяння тілесних ушкоджень двом правоохоронцям 39-річного харків’янина засудили до одного року позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Так, за інформацією прес-служби, у вересні 2016 року чоловік разом з товаришем розпивали алкогольні напої біля одного із торговельних центрів на Московському проспекті.

До них підійшли патрульні та зробили зауваження. Один з порушників відповів лайкою. Коли патрульні намагалися затримати його, став чинити опір. Вдарив жінку — лейтенанта поліції, головою об вітрину магазину, а потім ногою наніс удар по нозі правоохоронця.

Відтак, Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним 39-річного харків’янина в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

 

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