Харків'янина засудили до ув'язнення за нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За умисне заподіяння тілесних ушкоджень двом правоохоронцям 39-річного харків’янина засудили до одного року позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Так, за інформацією прес-служби, у вересні 2016 року чоловік разом з товаришем розпивали алкогольні напої біля одного із торговельних центрів на Московському проспекті.
До них підійшли патрульні та зробили зауваження. Один з порушників відповів лайкою. Коли патрульні намагалися затримати його, став чинити опір. Вдарив жінку — лейтенанта поліції, головою об вітрину магазину, а потім ногою наніс удар по нозі правоохоронця.
Відтак, Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним 39-річного харків’янина в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).
Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді одного року позбавлення волі.