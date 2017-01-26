Харьковчанина приговорили к заключению за нанесение телесных повреждений правоохранителям
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. За умышленное причинение телесных повреждений двум правоохранителям 39-летнего харьковчанина приговорили к одному году лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Так, по информации пресс-службы, в сентябре 2016 года человек вместе с товарищем распивали алкогольные напитки возле одного из торговых центров на Московском проспекте.
К ним подошли патрульные и сделали замечание. Один из нарушителей ответил бранью. Когда патрульные пытались задержать его, стал сопротивляться. Ударил женщину - лейтенанта полиции, головой о витрину магазина, а потом ногой нанес удар по ноге милиционера.
Поэтому Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 39-летнего харьковчанина в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде одного года лишения свободы.