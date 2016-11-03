Харків'ян попередили про загрозу терактів до 20 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Служба безпеки України попередила харків'ян про загрозу терактів до 20 листопада. Про це сказано у зверненні Харківської міської ради, передає УНН.
“Управління Служби безпеки України в Харківській області отримало інформацію про потенційні загрози проведення на території регіону масових протестних заходів антидержавного характеру з 4 по 20 листопада”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, заклики прийти на такі протестні акції поширюють через соціальні мережі представники проросійськи налаштованих політичних структур. Як дати проведення масових акцій антидержавного характеру зазначено 4 листопада — так званий “День народної єдності”, державне свято Російської Федерації, та 19 листопада — заплановані масові заходи в великих містах України в рамках акції “Тарифний супротив”.
Харківська міська рада просить городян бути гранично уважними і обережними, особливо в місцях масового скупчення людей, звертати увагу на підозрілі предмети і залишені сумки в транспорті, магазинах, торгових центрах. Також буття пильними по відношенню до сторонніх людей, які намагаються потрапити в під’їзди житлових будинків, горища і підвали.