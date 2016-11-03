Харьковчан предупредили об угрозе терактов до 20 ноября

"Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области получило информацию о потенциальных угрозах проведения на территории региона массовых протестных мероприятий антигосударственного характера с 4 по 20 ноября", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, призывы прийти на такие протестные акции распространяют через социальные сети представители пророссийски настроенных политических структур. Как даты проведения массовых акций антигосударственного характера указано 4 ноября - так называемый "День народного единства", государственный праздник Российской Федерации, и 19 ноября - запланированы массовые мероприятия в крупных городах Украины в рамках акции "Тарифное сопротивление".

Харьковский городской совет просит горожан быть предельно внимательными и осторожными, особенно в местах массового скопления людей, обращать внимание на подозрительные предметы и оставленные сумки в транспорте, магазинах, торговых центрах. Также быть бдительными по отношению к посторонним людям, которые пытаются попасть в подъезды жилых домов, чердаки и подвалы.