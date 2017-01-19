Харківський суд заарештував серійного ґвалтівника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. За клопотанням Харківської місцевої прокуратури суд взяв під варту без права внесення застави 27-річного раніше судимого харків’янина, якого підозрюють зґвалтуваннях. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Зловмиснику оголосили про підозру за ч. ч.1, 2 ст.153, ч.2 ст.152, ч.2 ст.186 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, зґвалтування та грабіж, скоєні повторно) КК України.
За інформацією прес-служби, погрожуючи розправою, зловмисник скоював напади на жінок. Із застосуванням фізичного насильства він затягував їх у безлюдні місця, де задовольняв свою статеву пристрасть. Наразі встановлено три епізоди злочинів — у жовтні та грудні 2016 року і січні поточного року. Жертви — жінки 20, 35 та 29 років, впізнали злодія.
Напади чоловік скоював у районі вулиці 12 Квітня та парку “Зелений гай”. Одна з постраждалих, 29-річна харків’янка, намагалася, скориставшись мобільним, викликати допомогу, однак зловмисник відібрав у неї телефон.
На час скоєння злочину чоловік мав судимості за розбої та грабежі і перебував у розшуку як умовно засуджений, що був відсутній з невідомих причин за місцем мешкання та праці. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.